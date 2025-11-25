Бывший полицейский, бравший взятки от журналиста, получил условный срок

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, обвиняемому в передаче оперативных сводок журналистам за деньги. Экс-полицейский признан виновным в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с конфискацией в доход государства суммы взятки – 120 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, по версии следствия, региональный редактор Ура.ру Денис Аллаяров с мая 2024 года по март 2025 года перечислял деньги своему дяде Андрею Карпову за передачу ежедневных сводок МВД. Средства приходили на банковские карты полицейского и его родственников, говорится в материалах уголовного дела. Карпов признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Денис Аллаяров с 6 июня 2025 года находится в СИЗО по обвинению в даче взятки должностному лицу. Свою вину журналист не признает.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

