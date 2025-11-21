Дядя редактора «Ура.ру» признался, что продавал ему полицейские сводки

Экс-начальник уголовного розыска отдела полиции Екатеринбурга Андрей Карпов, дядя арестованного редактора «Ура.ру» Дениса Аллаярова, признался, что продавал племяннику оперативные сводки.

«Был начальником уголовного розыска отдела полиции. Деньги мне передавали на банковскую карту. В сводке были все происшествия в городе Екатеринбурге. Я ее получал от оперативных дежурных», – цитирует Карпова «КП-Екатеринбург».

Напомним, редактора «Ура.ру» обвиняют в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Речь идет о выплатах дяде Аллаярова, бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову. По версии следствия, Аллаяров регулярно покупал у родственника оперативные сводки полиции и заплатил ему в общей сложности 120 тысяч рублей. Сегодня Карпов дает показания в суде.

Полгода Аллаяров уже провел в СИЗО. 23 октября он попросил суд отпустить его под домашний арест – средства на проживание у него есть (он до сих пор трудоустроен в Ура.ру, получат заработную плату), приносить продукты питания тоже есть кому. Живет Аллаяров, по его словам, на съемной квартире. В качестве аргумента для выхода из СИЗО защита представила данные о том, что Денису необходимо принимать лекарства в связи с наличием хронического заболевания, однако суд оставил журналиста под стражей до 13 апреля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

