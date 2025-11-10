Редактора Ура.ру оставили в СИЗО

Защита редактора Ура.ру Дениса Аллаярова не смогла добиться его освобождения из СИЗО.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, адвокат пытался оспорить продление Аллаярову ареста до 13 апреля 2026 года. «По итогам апелляционного рассмотрения материала Свердловский областной суд оставил жалобу защитника без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения», – заявили в суде.

Напомним, журналиста обвиняют в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Речь идет о выплатах дяде Аллаярова, бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову. По версии следствия, Аллаяров регулярно покупал у родственника оперативные сводки полиции.

Полгода Аллаяров уже провел в СИЗО. 23 октября он попросил суд отпустить его под домашний арест – средства на проживание у него есть (он до сих пор трудоустроен в Ура.ру, получат заработную плату), приносить продукты питания тоже есть кому. Живет Аллаяров, по его словам, на съемной квартире. В качестве аргумента для выхода из СИЗО защита представила данные о том, что Денису необходимо принимать лекарства в связи с наличием хронического заболевания, однако суд оставил журналиста под стражей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

