В Верх-Исетском суде Екатеринбурга началось слушанье дела редактора Ура.ру

23 октября 2025 года в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга началось слушанье дела редактора Ура.ру Дениса Аллаярова.

Напомним, что его обвиняют в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Речь идет о выплатах дяде Аллаярова, бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову. По версии следствия, Аллаяров регулярно покупал у родственника оперативные сводки полиции.

Полгода Аллаяров уже провел в СИЗО. Сегодня коллегу на суде пришли поддержать сотрудники Ура.ру, сообщает «Новый День», судья Юлия Меркулова знакомится с материалами дела. Напомним, что именно она отправляла под арест бывшего вице-губернатора Олега Чемезова, а также рассматривала дело экс-замминистра ЖКХ Андрея Кислицына.Тем времен прокурор уже попросила суд продлить меру пресечения для Аллаярова, потому что действие предыдущего решения истекает 28 октября.

Как сообщает «Новый День», Аллаяров просит суд отпустить его под домашний арест – средства на проживание у него есть (он о сих пор трудоустроен в Ура.ру, получат заработную плату), приносить продукты питания тоже есть кому. Живет Аллаяров, по его словам, на съемной квартире. В качестве аргумента для выхода из СИЗО защита представила данные о том, что Аллаярову необходимо принимать лекарства в связи с наличием хронического заболевания.

Суд сделал перерыв на 30 мину для ознакомления с материалами дела.

Екатеринбург, Елена Васильева

