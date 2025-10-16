Редактора Ура.ру оставили в СИЗО до суда

Редактору Ура.ру Денису Аллярову не удалось выйти из СИЗО. Областной суд отклонил апелляцию его адвоката об изменении меры пресечения. Как сообщили в пресс-службе облсуда, Денис Аллаяров останется под стражей по 28 октября 2025 года включительно.

Напомним, накануне уголовное дело в отношении редактора Ura.ru Дениса Аллаярова поступило в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Рассматривать дело будет судья Юлия Меркулова. Ранее она отправила под арест бывшего вице-губернатора Олега Чемезова, а также рассматривала дело экс-замминистра ЖКХ Андрея Кислицына.

Дениса Аллаярова обвиняют в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Речь идет о выплатах дяде Аллаярова, бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову. По версии следствия, Аллаяров регулярно покупал у родственника оперативные сводки полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

