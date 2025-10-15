Уголовное дело редактора Ура.ру направлено в суд

Уголовное дело в отношении редактора Ura.ru Дениса Аллаярова поступило для рассмотрения в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе суда, рассматривать дело будет судья Юлия Меркулова. Ранее она отправила под арест бывшего вице-губернатора Олега Чемезова, а также рассматривала дело экс-замминистра ЖКХ Андрея Кислицына.

Напомним, Дениса Аллаярова обвиняют в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Речь идет о выплатах дяде Аллаярова, бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, его ранее суд отправил под домашний арест.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube