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Пятница, 6 июня 2025, 18:58 мск

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Редактора «Ура.ру» отправили под арест

Редактора екатеринбургского информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова отправили под арест на два месяца – до 4 августа. Его, напомним, обвиняют в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Речь идет о выплатах бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, его ранее суд отправил под домашний арест до 4 августа.

Дело экс-полицейского, который, по сообщениям родственных «Ура.ру» телеграм-каналов, приходится Аллаярову дядей, расследуется по двум статьям: ч. 3 ст. 290 УК РФ и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий» соответственно. Предварительно, по версии следствия, журналисты покупали оперативные сводки у полицейских.

Екатеринбург, Елена Сычева

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