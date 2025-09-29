Редактора «Ура.ру» оставили в СИЗО еще на месяц

Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей редактору Ura.Ru Денису Аллаярову.

Как сообщили в пресс-службе суда, Аллаярову продлили срок ареста до 27 октября 2025 года включительно.

Как уже писал «Новый День», Денис Аллаяров обвиняется в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Речь идет о выплатах бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, его суд отправил под домашний арест. Журналиста задержали после обысков в редакции «Ура.ру».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube