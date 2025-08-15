Облсуд оставил в СИЗО журналиста Дениса Аллаярова

Свердловский областной суд отклонил апелляцию защиты на продление срока содержания под стражей редактора Ura.ru Дениса Аллаярова.

Как сообщили в пресс-службе суда, постановление о продлении меры пресечения до 4 октября оставлено без изменения.

Напомним, Аллаяров обвиняется в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Речь идет о выплатах бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, его суд отправил под домашний арест. В СМИ сообщалось, что это родной дядя журналиста.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube