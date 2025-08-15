российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 августа 2025, 10:15 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Облсуд оставил в СИЗО журналиста Дениса Аллаярова

Свердловский областной суд отклонил апелляцию защиты на продление срока содержания под стражей редактора Ura.ru Дениса Аллаярова.

Как сообщили в пресс-службе суда, постановление о продлении меры пресечения до 4 октября оставлено без изменения.

Напомним, Аллаяров обвиняется в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Речь идет о выплатах бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, его суд отправил под домашний арест. В СМИ сообщалось, что это родной дядя журналиста.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

Журналиста Аллаярова оставили в СИЗО до октября / Редактору «Ура.ру» предъявили обвинение в даче взятки / Редактора «Ура.ру» отправили под арест

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,