Журналиста Аллаярова оставили в СИЗО до октября

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил меру пресечения журналисту Денису Аллаярову. Он пробудет в СИЗО до 4 октября. С ходатайством выступал следователь. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.
Напомним, Аллаяров обвиняется в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Речь идет о выплатах бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, его суд отправил под домашний арест. В СМИ сообщалось, что это родной дядя журналиста.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»