Экс-полицейского, обвиняемого в получении взятки от редактора «Ура.ру», отправили под домашний арест (ФОТО)

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения бывшему сотруднику полиции Андрею Карпову, который, по версии следствия, получил взятку от редактора «Ура.ру» Дениса Аллаярова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывшего начальника отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Карпова отправили на 2 месяца под домашний арест. Кроме того, ему ограничили использование интернета.

Органами предварительного расследования он обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Получение взятки и превышение должностных полномочий».

Руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что Карпов был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам и больше никогда не сможет поступить на госслужбу. Два его непосредственных руководителя по итогам проведенной служебной проверки привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как уже сообщал «Новый День», 5 июня с утра в редакции информагентства «Ура.ру» в Екатеринбурге проходили обыски. 6 июня стало известно, что редактор Денис Аллаяров обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие». По версии следствия, он платил Андрею Карпову за получение информации.

Меру пресечения Денису Аллаярову суд изберет сегодня вечером.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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