Экс-полицейский, обвиняемый в получении взятки от журналиста «Ура.ру», отозвал жалобу на домашний арест

Свердловский областной суд прекратил апелляционное производство по жалобам бывшего полицейского Андрея Карпова и его адвоката на постановление о мере пресечения.

До увольнения Карпов занимал должность начальника отдела угрозыска ОП № 10 в Екатеринбурге. Он обвиняется в получении взяток от журналиста Дениса Аллаярова за передачу оперативных сводок. Ранее Ленинский районный суд назначил домашний арест бывшему полицейскому до 4 августа на время расследования уголовного дела. Поскольку апелляции были отозваны, решение суда первой инстанции вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, Денису Аллаярову предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Суд избрал ему более жесткую меру пресечения – СИЗО. Адвокат журналиста «Ура.ру» подавал апелляцию, ее отклонили накануне. До 4 августа Аллаяров будет находиться под стражей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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