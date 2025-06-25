Редактор «Ура.ру» Денис Аллаяров останется в СИЗО

Редактор екатеринбургской редакции «Ура.ру» Денис Аллаяров останется под стражей. Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию адвокатов журналиста, просивших смягчить меру пресечения, но оставил решение Ленинского суда без изменений.

Денис Аллаяров обвиняется в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Речь идет о выплатах бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, его суд отправил под домашний арест. Журналиста задержали после обысков в редакции «Ура.ру».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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