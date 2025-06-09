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Понедельник, 9 июня 2025, 15:48 мск

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Защита редактора «Ура.ру» подала апелляцию на его арест

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступили апелляционные жалобы адвокатов редактора «Ура.ру» Дениса Аллаярова.

Как сообщили в пресс-службе суда, защита просит избрать журналисту иную, более мягкую, меру пресечения.

Как уже писал «Новый День», в пятницу, 6 июня, Дениса Аллаярова отправили под арест на два месяца – до 4 августа. Его, напомним, обвиняют в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Речь идет о выплатах бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, его суд в тот же день отправил под домашний арест до 4 августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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