Прокурор потребовал посадить редактора «Ура.ру» Дениса Аллаярова на 5 лет

Государственный обвинитель запросил для экс-редактора Ura.ru Дениса Аллаярова 5 лет колонии общего режима, передает корреспондент «Ъ-Урал».

Как уже писал «Новый День», в 2025 году в отношении регионального редактора портала «Ура.ру» Дениса Аллаярова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие». По версии следствия, журналист давал деньги за оперативные сводки своему дяде, начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, в общей сложности он перевел 120 тысяч рублей. Карпов признал свою вину и получил мягкий приговор – 4 года условно. Аллаяров находится в СИЗО уже 10 месяцев.

Недавно Денис Аллаяров признал свою вину в даче взятки дяде-полицейскому за оперативные сводки. «Переводя Карпову деньги, я не придавал этому значения, относился легкомысленно. Относился как к простой работе с анонимным источником, который оказался моим родственником», – сказал Аллаяров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

