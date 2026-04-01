Редактор «Ура.ру» признал в суде, что платил дяде-полицейскому за оперативные сводки

Редактор екатеринбургской редакции «Ура.ру» Денис Аллаяров сегодня в суде признал свою вину в даче взятки своему дяде-полицейскому за оперативные сводки. «Переводя Карпову деньги, я не придавал этому значения, относился легкомысленно. Относился как к простой работе с анонимным источником, который оказался моим родственником», – цитирует Аллаярова портал 66.ru.

Как уже писал «Новый День», в 2025 году в отношении регионального редактора портала «Ура.ру» Дениса Аллаярова возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие».

По версии следствия, журналист давал деньги за оперативные сводки своему дяде, бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, в общей сложности 120 тысяч рублей. Карпов признал свою вину и получил мягкий приговор – 4 года условно. Аллаяров находится в СИЗО уже почти 10 месяцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

