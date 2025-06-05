На ВИЗе ребенок испугался собаки и попал под машину. Собаку усыпили

Сегодня возле дома № 70 по улице Металлургов 12-летний мальчик, испугавшись собаки, выбежал на проезжую часть и столкнулся с движущимся автомобилем Geely. В результате его увезли в больницу с переломом обеих голеней.

«В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают владельца собаки для принятия мер реагирования. По информации очевидцев, данное животное ранее проявляло агрессию в отношении прохожих. Специализированной службой собака отловлена и усыплена в связи с угрозой безопасности граждан. По факту ДТП полиция проводит проверку», – отметили в пресс-службе облГАИ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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