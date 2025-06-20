Полиция все еще не нашла владельца собаки, толкнувшей ребенка под машину

Владельца агрессивной собаки, которая набросилась на ребенка возле проезжей части на улице Металлургов, отчего он упал под колеса машины, до сих пор ищут. Злобное животное находится в городском приюте, информацию подтвердили «Новому Дню» зоозащитники.
Изначально пресс-служба ГАИ сообщала, что пса усыпили, однако впоследствии выяснилось, что его просто обездвижили службы отлова, чтобы транспортировать в приют – это обычная практика. Тогда же в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что агрессивное животное и ранее нападало на прохожих. «В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают владельца собаки для принятия мер реагирования», – говорили в ведомстве.
Отметим, что по федеральному закону, опасность отловленного на улице животного определяет комиссия, в которую входит в том числе ветеринар. Если собака проявляет немотивированную агрессию к человеку, ее будут содержать в приюте пожизненно. Если нет – ее отпускают в то же место, где поймали, после вакцинации и стерилизации.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»