На фестивале «Движение» выступят более 180 спортсменов-экстремалов

За два дня на площадках фестиваля «Движение» выступят более 180 мотоспортсменов-экстремалов. Будут представлены такие дисциплины, как эндуро, мотофристайл, стантрайдинг и мотоджимхана, а городской пруд Екатеринбурга станет площадкой для водно-моторных видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Площадка технических видов спорта снова откроется на улице 8 Марта между проспектом Ленина и улицей Малышева – этот участок уже перекрыт для всех видов транспорта. Там строят трассу для эндуро – дисциплины, в которой спортсмены ездят по бездорожью либо трассам, построенным из бревен, камней и других препятствий. В этом году для подготовки площадки используют более тысячи тонн материала – бревна, камни, кабельные катушки, бетонные блоки, кольца, плиты, гигантские шины от спецтехники.

Одной из самых зрелищных дисциплин «Движения» будет мотофристайл – вид спорта, в котором спортсмены совершают прыжки со специальных трамплинов, выполняя в полете различные трюки. Свои уникальные умения покажут члены команды мотофристайла FMX13.

В этом году на фестивале также будет представлена водно-моторная программа. В акватории городского пруда зрители смогут увидеть выполнение трюков на доске для серфинга со встроенным мотором, соревнования на водных мотоциклах, а также акробатические трюки на воде на досках с водометом. Первый день фестиваля завершится шоу в светящихся костюмах от гидрофлаеристов.

Напомним, из-за фестиваля начиная с 00:10 4 июня до 05:00 9 июня автобусы № 46, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 60, 62, 67, 81, 89, 93 изменят схему движения. Кроме этого, из схем исключаются остановки «Площадь 1905 года», расположенные на улице 8 Марта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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