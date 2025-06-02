Ради байкеров изменят маршруты 13 автобусов

Маршруты 13 автобусов поменяют схему движения в период проведения фестиваля мотокультуры «Движение» с 4 по 9 июня.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, начиная с 00:10 4 июня до 05:00 9 июня автобусы № 46, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 60, 62, 67, 81, 89, 93 изменят схему движения. Кроме этого, из схем исключаются остановки «Площадь 1905 года», расположенные на улице 8 Марта.

В оба направления по улицам 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина, далее по маршруту будут следовать автобусы:

– № 46 «Папанина – Академика Ландау»;

– № 51»Елизавет – Академика Ландау»;

– № 52»Елизавет – Академика Ландау»;

– № 50 «Широкая речка – УрФУ»;

– № 54 «Краснолесье – Синие камни»;

– № 62 «Академика Ландау – Южная подстанция»;

– № 93 «Академика Ландау – ДМБ № 9 (поселок Шувакиш)»;

– № 054 «Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)»

– № 89 «УрФУ – Окраинная улица».

Автобус № 57 «ДМБ № 9 – Елизавет» будет следовать:

– к остановке «Елизавет» по улицам: Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту;

– к остановке «ДМБ № 9» по улицам: 8 Марта – Малышева – Пушкина-Ленина – Карла Либкнехта, далее по маршруту.

Автобус № 60 «УрФУ – Химмаш» пройдет по следующему маршруту:

– к остановке «Химмаш» по улицам: Ленина – Карла Либкнехта – Розы Люксембург, далее по маршруту;

– к остановке «УрФУ» по улицам: Белинского – Карла Либкнехта – Ленина, далее по маршруту.

Автобус № 67 «ДМБ № 9 – Школа Созвездие» будет следовать в оба направления по улицам: Челюскинцев – Б.Ельцина – Ленина – Пушкина – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту.

Автобус № 81 «17 Мехколонна – Авангард»:

– к остановке «17 Мехколонна» по улицам: Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту;

– к остановке «Авангард» по улицам: 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина – Карла Либкнехта, далее по маршруту.

Кроме того, в дни фестиваля нельзя будет купить алкоголь в границах улиц Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного, улицы Челюскинцев.

Напомним, первый фестиваль мотокультуры «Движение» состоялся год назад. Тогда участок улицы 8 Марта от Ленина до Малышева тоже закрыли. Там с утра до вечера два дня шли показательные выступления профессиональных мотогонщиков, для них построили специальную трассу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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