Возле садов «Атмофеста» открылся пирс будущей лодочной станции (ФОТО)

Сегодня на территории водно-ландшафтного парка «Атмофест» открылся пирс. Он стал первым этапом восстановления лодочной станции, которая была закрыта последние семь лет.

Как пояснила Юлия Сорокина, организатор фестиваля «Атмофест», лодочная станция возле Макаровского моста существовала в городе еще с 1930 года. Она была местом подготовки советских пловцов: здесь учили плавать, отрабатывали разные стили, включая «ля-брасс», и даже практиковали заплывы в одежде. Позже станция стала центром лодочных прогулок и спортивных состязаний.

«Мы начинаем первый этап ее восстановления – бережно, с уважением к архитектуре и духу прошлого. Мы выступили организаторами восстановления пирса – в этом году он станет одним из ключевых точек «Атмофеста», – отметила она.

Полностью восстановленная лодочная станция откроется в августе 2026 года. Она сохранит свой исторический облик и будет выполнена в стиле деревянного конструктивизма. «Ее криволинейные стены изготовят на заводе, а смонтируют уже на месте. На первом этаже, скорее всего, будет ресторан или кафе», – рассказала Сорокина. Восстановление лодочной станции оценивается в 250 миллионов рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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