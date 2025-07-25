Улицу Гражданскую закроют на время фестиваля «Атмофест»

Движение транспорта по улице Гражданской от дома № 11 до перекрестка с улицей Челюскинцев будет ограничено с 4 по 24 августа, на время проведения Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест». Городские власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году центральным объектом фестиваля станет восстановленный пирс лодочной станции. Внутри контура пристани высадят водные растения, которые способны очищать водоем: белокрыльник болотный, рогоз узколистный, осоку черную и еще девять видов водных трав и цветов.

На «Атмофесте» на пирсе запланирована спортивная программа, а еще он будет использоваться как площадка для стендапа – нововведение этого года. Неподалеку от пирса во время фестиваля будут проводиться занятия по йоге, пилатесу и танцам.

Также в этом году на фестивале пройдет гастрономические шоу. Кроме стритфуда горожанам предложат фудкорт с высокой кухней, вдохновленной ботанической тематикой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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