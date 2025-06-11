Высокая кухня, искусство и стендап. Чем будет удивлять «Атмофест» в 2025 году

Организаторы фестиваля «Атмофест» продолжают благоустройство и озеленение набережной Исети за Макаровским мостом. В этом году проект объединит ландшафтное искусство с гастрономией, музыкой, танцами, арт-объектами и спортом. Фестиваль пройдет с 15 по 24 августа в Екатеринбурге.

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, ландшафтные дизайнеры уделят больше внимания озеленению берега. Для этого приготовили 20 видов лиан, которые будут спускаться вниз, застилая камни у воды, и подниматься вверх по специальным аркам на дорожках. Также планируется обустроить небольшой пляж за домом № 11 на ул. Гражданской.

Озеленение территории дополнит выставка произведений искусства. «У нас будет два музея – выставочный центр «Эрмитаж-Урал» и музей андеграунда. Они будут делать свои экспозиции. Для этого мы используем всю стену вдоль Гражданской, 11. Здесь в лайтбоксах будут размещены флористические композиции. У музея андеграунда будут классные металлические скульптуры, которые смогут нормально перенести осадки», – рассказала директор фестиваля Юлия Сорокина.

Кроме того, посетителям предложат высадить свое дерево. Можно будет выбрать саженец, а потом ухаживать за ним на набережной. Так организаторы планируют вовлечь жителей в озеленение пространства.

Восстановленный пирс станет центральным объектом фестиваля. Внутри контура пристани высадят водные растения, которые способны очищать водоем: белокрыльник болотный, рогоз узколистный, осоку черную и еще девять видов водных трав и цветов. Посадка растений начнется в июне. На «Атмофесте» на пирсе запланирована спортивная программа, а еще он будет использоваться как площадка для стендапа – нововведение этого года. Неподалеку от пирса во время фестиваля будут проводиться занятия по йогу, пилатесу и танцам.

Также в этом году на фестивале пройдет гастрономические шоу. Кроме стритфуда горожанам предложат фуд-корт с высокой кухней, вдохновленной ботанической тематикой.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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