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Пятница, 6 июня 2025, 09:10 мск

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Петр Ян стал «Гордостью Екатеринбурга»

Спортсмен клуба «Архангел Михаил», второй номер рейтинга UFC, отмечен наградой Екатеринбургской городской думы за вклад в развитие спорта в городе и формирование бренда «Столица единоборств России».

Награду вручили спикер ЕГД Анна Гурарий и депутаты Владислав Овчинников и Алексей Шестаков во время визита в Академию единоборств РМК.

«Вы являетесь примером для очень многих молодых спортсменов: примером того, как можно прийти к поставленной цели. Благодаря Игорю Алексеевичу Алтушкину и вашему вкладу Екатеринбург в полной мере может считаться столицей единоборств. Мы очень рады, что вы стали одним из первых обладателей этого почетного знака», – обратилась к спортсмену Анна Гурарий.

Екатеринбург, Елена Сычева

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