300 фактов о Екатеринбурге: негласная столица единоборств

Факт № 75. Если загуглить словосочетание «столица единоборств», то на первых пяти страницах будут публикации только о Екатеринбурге. Конечно, звание это негласное, но никакой из других городов России не претендует на него, даже несмотря на то, что традиционно сильные школы борьбы базируются в южных регионах страны.

Титул столицы единоборств Екатеринбург получил сравнительно недавно. Во многом – благодаря открытию Академии единоборств РМК, где тренируются бойцы команд «Рать» и «Архангел Михаил», в том числе – 4-й номер UFC в легчайшем весе Петр Ян, а также благодаря турнирам, которые проводит Russian Cagefighting Company, RCC Boxing Promotions.