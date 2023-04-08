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Суббота, 8 апреля 2023, 15:49 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге: негласная столица единоборств

Петр Ян

Факт 75. Если загуглить словосочетание «столица единоборств», то на первых пяти страницах будут публикации только о Екатеринбурге. Конечно, звание это негласное, но никакой из других городов России не претендует на него, даже несмотря на то, что традиционно сильные школы борьбы базируются в южных регионах страны.

Титул столицы единоборств Екатеринбург получил сравнительно недавно. Во многом – благодаря открытию Академии единоборств РМК, где тренируются бойцы команд «Рать» и «Архангел Михаил», в том числе – 4-й номер UFC в легчайшем весе Петр Ян, а также благодаря турнирам, которые проводит Russian Cagefighting Company, RCC Boxing Promotions.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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