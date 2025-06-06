Профессор УрФУ раскрыла тайну фамилии Зайцев

Филологи Уральского федерального университета с 1961 года изучают северные диалекты русского языка и до сих пор сталкиваются с интересными открытиями. Об одном из них рассказала на пресс-конференции, приуроченной ко дню рождения Александра Пушкина, профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ, д. ф. н. Мария Рут.

«В прошлом году мы выпустили том диалектных слов толщиной с один из четырех томов словаря Владимира Даля. Я открыла его и нашла такое значение: «заяц» – о высоком, долговязом человеке. И вдруг для меня открылась тайна фамилии «Зайцев». Обычно нам при слове «заяц» представляется что-то очень маленькое. А ведь у него очень длинные, сильные ноги. Меня один такой однажды в походе за диалектами чуть с ног не сбил», – поделилась Мария Эдуардовна. Она добавила, что на русском севере довольно много выражений со словом «заяц». Например, если летним вечером над полем ползет белый туман, говорят – «зайцы пиво варят» или «зайцы баню топят». Если зимой через приоткрытую дверь намело снега – «заяц в гости пришел».

По словам профессора Рут, экспедиции уральских филологов за диалектными словами русского севера начались в 1961 году и не прерывались ни на один год. Сейчас специалисты работают на Белом море, на Кольском полуострове. Главный результат –словари диалектов, которые выпускает филфак. Особый интерес к северо-западу России связан с тем, что именно оттуда 300 лет назад началось заселение Урала, так что уральские говоры для севера – дочерние.

Мария Рут подчеркнула важность сохранения народной речи, в том числе диалектов: «Пушкин создал современный русский литературный язык, соединив язык книжный и народный. Тот самый народный, который сейчас в загоне. Даже здесь сегодня мы начали разговор с обсуждения сленга и мата. Между тем прирастал литературный язык словом народным и диалектами. Настоящий народ – это деревня. Там наши корни, наши ценности. Если не знать их и не сохранять, грош нам цена».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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