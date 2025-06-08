Пенсионер отдал 2 миллиона рублей мошенникам. Курьеров успели задержать

В Екатеринбурге полиция задержала двух «бегунков», которые забирали деньги у пенсионеров и переводили их телефонным мошенникам. Два двадцатилетних парня приехали на Урал из других городов, чтобы «подзаработать».

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, ранее в полицию обратился 77-летний мужчина. Он рассказал, что ему звонили неизвестные, которые представились работниками Ростелекома. Незнакомцы сообщили, что злоумышленники пытаются похитить его деньги, поэтому пенсионеру необходимо «задекларировать» все его накопления. Аферисты пугали тем, что деньги якобы могут перевести в недружественную страну. Пенсионер экстренно снял сбережения с банковского счета, при этом сотрудникам банка сказал, что деньги ему нужны на ремонт квартиры. Затем мужчина в течение двух дней передал деньги курьерам, на которых указали звонившие. Общий ущерб составил 2 270 000 рублей.

Сотрудники угрозыска смогли установить личности обоих «бегунков» и задержать их. Оба парня были не местными. Один приехал из Тамбова, а второй из Читы. Задержанные не стали отрицать свою причастность к хищению денег. Они рассказали в полиции, что устроились на работу через интернет. Их задачей было забирать и пересылать деньги на указанные нанимателями счета.

В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Фигуранты помещены под стражу.

фото: УМВД Екатеринбурга

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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