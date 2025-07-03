Полиция задержала 120 курьеров мошенников и составила их типичный портрет

Правоохранители за 10 дней задержали порядка 120 курьеров, которых мошенники использовали, чтобы забрать обманом полученные деньги у граждан. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«За десять дней было установлено и задержано порядка 120 лиц, забиравших и перевозивших наличные, обманом полученные у граждан», – говорится в сообщении ведомства.

В основном работавшие на мошенников курьеры – молодежь в возрасте от 17 до 25 лет, без высшего образования. Чаще всего задерживают мужчин, девушки попадаются реже. Также реже встречаются ранее судимые граждане старше 40 лет.

Как отметили в киберполиции, большинство задержанных являются иногородними, которые по команде кураторов легко перемещаются между регионами. Конечными точками их маршрутов обычно становятся крупные города-миллионники.

По информации ведомства, в группу риска вербовки в курьеры мошенников входят студенты, ищущие легкий заработок, безработные или низкоквалифицированные работники, а также люди, испытывающие нехватку финансовых средств. При этом многие не имеют судимости до первого задержания.

На участие в мошеннических схемах граждан подталкивают серьезные финансовые трудности, корыстный мотив. Также часто звучат объяснения о том, что вербовщики их обманывали, маскируя криминал под безобидные вакансии – «логист», «курьер по доставке документов», «помощник в сборе наличных».

Обычно курьеры получают инструкции через цифровые каналы и далее лично встречаются с обманутыми жертвами, часто под предлогом «защиты их средств» и перевода денег на «безопасный счет». Для подтверждения «легитимности» используется кодовое слово. Собранные деньги они передают вышестоящим звеньям через анонимные цепочки, зачастую с использованием криптовалют или подставных лиц.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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