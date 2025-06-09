«Единая Россия» определилась с кандидатом в губернаторы

Президиум регионального политсовета «Единой России» определил, кого партия выдвинет в губернаторы Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе ЕР, с 7 мая по 6 июня проходило предварительное голосование, в котором участвовали врио губернатора Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Кандидаты встречались с секретарями местных и первичных отделений Западного, Южного, Восточного, Горнозаводского, Северного управленческих округов и города Екатеринбурга. Сегодня президиум политсовета подвел итоги праймериз – их выиграл Денис Паслер.

Добавим, завтра областное заксо назначит дату выборов, после чего начнется официальное выдвижение кандидатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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