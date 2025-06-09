Свердловчане накопили на счетах 1,4 триллиона рублей

В Свердловской области сокращается задолженность по кредитам, а денег на вкладах и счетах становится больше. Как сообщили «Новому Дню» в Уральском ГУ Банка России, на 1 мая на депозитах свердловчан находилось 1,4 триллиона рублей. Накоплению сбережений способствуют высокие ставки в экономике.

В пятницу Центробанк РФ впервые за три года снизил ключевую ставку – до 20%. Почему было принято такое решение, объяснила начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова: «Мы видим, что инфляция замедляется, значит, высокая ставка работает. Например, на Среднем Урале текущий рост цен замедляется еще с ноября. В апреле цены выросли всего на 0,3%. При этом спрос по-прежнему превышает предложение. Чтобы спрос не перегревал экономику, Банк России уже длительное время поддерживает высокие ставки. Кредиты стали менее привлекательными, люди берут их гораздо меньше. А вот положить деньги на вклад по-прежнему выгодно, поэтому потребители предпочитают копить, а не тратить».

В Свердловской области в апреле задолженность по потребительским кредитам снизилась на 1 миллиард рублей. При этом денег на вкладах и счетах за тот же месяц стало больше на 43 миллиарда. «За счет этого и достигается более сбалансированная динамика спроса на товары и услуги и их предложения – это важный шаг к снижению инфляции», – отметила эксперт.

Высокая ключевая ставка, безусловно, отражается и на бизнесе. «В Свердловской области производство умеренно растет, предприятия реализуют инвестиционные проекты. Кредиты также растут, хотя и более умеренно, чем в 2024 году. В апреле общий портфель кредитов компаниям увеличился на 92 миллиарда – до 2,3 триллиона рублей. У многих предприятий сохраняется потребность в кадрах для развития производства. Безработица в Свердловской области остается рекордно низкой, свободных рабочих рук мало. Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будет принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Мы будем держать ключевую ставку на таком уровне, который необходим для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году», – отметила Марина Мясникова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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