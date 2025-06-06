российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 июня 2025, 14:28 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Банк России понизил ключевую ставку до 20% впервые почти за три года

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 20% годовых. Такое решение регулятор принял впервые почти за три года.

«Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», – говорится в сообщении ЦБ РФ.

В регуляторе подчеркнули, что будут продолжать «поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году».

«Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», – отметили в Центробанке.

Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 25 июля 2025 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / ЦБ РФ

Глава РСПП высказался за снижение ставки ЦБ: есть весомые экономические аргументы / Центробанк понизил официальные курсы иностранных валют / Центробанк назначил официальные курсы валют / В ЦБ рассказали об ограничениях на снятие наличных в банкоматах / Центробанк сообщил об увеличении международных резервов РФ / Официальный курс евро упал почти на полрубля / Центробанк РФ заметил замедление темпов инфляции / Вице-премьер РФ назвал высокую ставку ЦБ временным явлением

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,