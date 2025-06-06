Банк России понизил ключевую ставку до 20% впервые почти за три года

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 20% годовых. Такое решение регулятор принял впервые почти за три года.

«Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», – говорится в сообщении ЦБ РФ.

В регуляторе подчеркнули, что будут продолжать «поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году».

«Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», – отметили в Центробанке.

Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 25 июля 2025 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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