«Да, он враг. Но он солдат», – депутат поддержал идею публикации списка погибших бойцов ВСУ

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов поддержал идею публикации списка погибших бойцов ВСУ, тела которых Россия пыталась вернуть, но Киев их не принял.

Депутат выделил три причины, по которым он считает такое решение правильным: «Это минимальное уважение к солдату, погибшему на поле боя. Да, он враг. Но солдат.

Это минимальное сочувствие к родным погибших, которые наверняка пребывали в неведении, какова судьба их мужа/сына/отца. Да, они семьи врагов. Но они люди. И мы люди.

Это стратегически правильно. Есть минимальный шанс, что узнавшие о судьбе своих родных и оскорбленные решением киевского режима украинские женщины начнут бунт. Женский бунт – страшная сила. И тогда наркомана зе быстрее поднимут на вилы. Что, в свою очередь, приблизит нашу победу», – написал Максим Иванов в телеграм-канале.

Как сообщал «Новый День», 7 июня Киев отказался принимать тела своих военных из ВСУ, которые погибли в ходе СВО и которые российская сторона собрала, идентифицировала и заморозила. Грузовики с камерами заморозки простояли у границы в Брянской области.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале начал публиковать списки идентифицированных тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, от которых отказался Киев. Там есть имена и способ идентификации погибших, номера мешков с телами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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