Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале начал публиковать списки идентифицированных тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, от которых отказался Киев. Там есть имена и способ идентификации погибших, номера мешков с телами.

Напомним, что накануне Киев в одностороннем порядке не вышел на связь и не начал процедуру обмена пленными, о чем было достигнута договоренность в Стамбуле. Киев также отказался принимать тела своих военных из ВСУ, которые погибли в ходе СВО и которые российская сторона собрала, идентифицировала и заморозила. Грузовики с камерами заморозки простояли накануне у границы в Брянской области.

Глава переговорной группы РВ Владимир Мединский призвал Киев к человечности и отметил, что было бы по-христиански забрать тела на праздник Троицы и дать родным нормально проститься с погибшими. Политики разного уровня говорили, что Киев не забирает 6000 трупов потому, что за них придется платить компенсацию родне – примерно 2 млрд долларов.

«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей», – написал Балицкий в своем тг-канале.

Балицкий также высказал мнение, что киевский режим пытается скрыть потери и не выплачивать компенсации родственникам погибших военнослужащих ВСУ, отказываясь принимать их тела.

«О чем можно рассуждать, если Украина отказывается принимать тела своих погибших, договоренность о чем была достигнута в ходе второго этапа переговоров! Какова истинная причина такого отказа? Конечно, попытка скрыть потери и не выплачивать компенсации. До тех пор, пока украинский солдат числится пропавшим без вести, его семья не увидит и гривны помощи», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Запорожье, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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