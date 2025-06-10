Полиция провела рейд на дикий пляж, где в субботу утонул подросток (ФОТО)

Субботняя трагедия на водоеме у отеля «Рамада», где утонул 16-летний подросток, никого ничему не научила. Накануне сотрудники полиции, придя на дикий пляж с профилактическим рейдом, нашли там десятки отдыхающих.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, на берегу полицейские обнаружили не менее 30 подростков, в основном 14-16 лет. Они купались, не обращая внимания на установленные запрещающие таблички, в достаточно холодной воде. Некоторые нарушали элементарные правила безопасности, прыгая в воду со стоящей на берегу металлической опоры высотой в несколько метров. При этом, когда сотрудники ПДН потребовали от несовершеннолетних спуститься вниз, не все смогли сделать это самостоятельно.

Полицейские записали имена подростков и их родителей. Теперь взрослых пригласят в отделение полиции для дачи пояснений по поводу нахождения их детей в опасном месте.

Кроме подростков, на водоеме отдыхали целые семьи, в том числе и с маленькими детьми. При этом некоторые взрослые были пьяны.

Полиция Екатеринбурга в очередной раз требует от родителей провести со своими детьми беседы по поводу безопасного отдыха в летний период, соблюдения законодательства и недопустимости употребления спиртного.

Как уже писал «Новый День», в субботу у «Рамады» утонул 16-летний парень. Он пришел купаться с друзьями. Они видели, что друг тонет, но ничем не смогли ему помочь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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