Следователи установят причину гибели подростка в карьере у «Рамады»

Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР начал процессуальную проверку по факту несчастного случая на водоеме у отеля «Рамада», где в выходные погиб подросток.

«Предварительно установлено, что в тот день на водоеме купались трое подростков 2009-2011 г.р. В ходе купания один из мальчиков начал тонуть. К сожалению, спасти его не удалось. Для определения точной причины смерти утонувшего подростка проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Как отметили в ГУ МВД по Свердловской области, признаков криминала в ситуации нет. Тело погибшего было извлечено из воды сотрудниками МЧС. «К несчастью, такие факты, когда дети, не рассчитав своих сил, не справляются с водной стихией и тонут, в летнее время имеют место. Этот случай – очередное подтверждение того, что при отдыхе на водоемах взрослым и детям нужно соблюдать необходимые требования безопасности», – заявили в ГУ МВД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube