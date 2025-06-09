За выходные в Свердловской области утонули два человека

За минувшие выходные в Екатеринбурге и окрестностях на воде погибли два человека – подросток и мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области, в субботу на водоеме у отеля «Рамада» утонул подросток, который купался там с друзьями.

В воскресенье из Сысертского водохранилища достали тело мужчины 2004 г.р. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, спасатели признали безопасными для купания только 7 водоемов из 118. Это пляжи Верхне-Сысертского и Ленёвского водохранилищ, Верх-Нейвинского и Билимбаевского прудов, реки Серги, санатория «Гранатовая бухта» под Сысертью, а также пляж ООО «Кемпинг». Все они оборудованы спасательными станциями, а водоемы имеют безопасное дно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube