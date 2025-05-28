Из 118 уральских водоемов для купания пригодны только семь

Несмотря на обилие озер и прудов – в Свердловской области их более 118 – официально пригодными для купания в 2025 году признаны только семь пляжей. Остальные – либо не оборудованы должным образом, либо не соответствуют санитарным нормам, сообщили в ДИПе.
По информации регионального ГУ МЧС, безопасными в этом сезоне остаются пляжи Верхне-Сысертского и Ленёвского водохранилищ, Верх-Нейвинского и Билимбаевского прудов, реки Серги, санатория «Гранатовая бухта» под Сысертью, а также пляж ООО «Кемпинг». Все они оборудованы спасательными станциями, а водоемы имеют безопасное дно.
Напомним, купание на пляжах, где установлены знаки с запретом, не только опасно для жизни, но и влечет штраф до 5 тысяч рублей.
Добавим, ранее администрация Екатеринбурга сообщила, что купание запрещено абсолютно во всех водоемах в черте города.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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