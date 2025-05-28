Мэрия Екатеринбурга запретила купаться на Шарташе, в Верх-Исетском пруду и фонтанах

Более 90 знаков «Купаться запрещено» установили на берегах екатеринбургских водоемов. В пресс-службе мэрии напоминают, что вода открытых водоемов может быть загрязнена отходами и сточными водами, содержащими ядовитые и вредные для здоровья человека вещества.
На сегодняшний день купание запрещено во всех водоемах Екатеринбурга, в том числе в таких популярных, как озеро Шарташ и Верх-Исетский пруд. Также в списке – Нижне-Исетское водохранилище; Малоистокский пруд; озеро Шувакиш; пруд Спартак; Патрушихинский и Елизаветинские пруды; озеро Огородное; озеро Утятское; водоем у гостиницы «Рамада».
Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать для купания городские фонтаны. Во-первых, это может привести к удару током, поскольку к объектам подведены различные коммуникации и подсветки. Во-вторых, под водой находятся острые насосы или торчащие трубки – системы подачи воды, которые могут травмировать человека.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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