«Надо думать», – глава Екатеринбурга о песчаном пляже на ВИЗе

Екатеринбуржцы могут рассчитывать на то, что возле яхт-клуба «Коматек» в скором времени появится песчаный пляж. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

На вопрос «Нового Дня» он дал лаконичный ответ: «Я думаю, что об этом надо думать». Орлов отметил, что эта территория уже имеет песчаную основу, но для обустройства потребуется специальный песок.

Также он уточнил, что реализация идеи зависит от качества воды в Верх-Исетском водохранилище. Для ее улучшения уже работает система очистки ливневых стоков: «Начали применять систему очистки ливневых стоков, поэтому здесь ничего неочищенного уже не будет попадать в водохранилище».

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области нет водоемов с санитарно-эпидемиологическим заключением. А в городе перед началом лета на берегах всех екатеринбургских водоемов установили более 90 знаков «Купаться запрещено». В мэрии ранее отмечали, что вода может быть загрязнена отходами и сточными водами, содержащими ядовитые и вредные для здоровья человека вещества.

Екатеринбург, Дарья Деменева

