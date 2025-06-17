С начала года в водоемах Свердловской области утонули 15 человек, четверо из них – дети

В Свердловской области с начала года утонули уже 15 человек, четверо из них – дети. Как отметил заместитель руководителя регионального ГУ МЧС Алексей Морозов, это почти в два раза меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда произошло 27 подобных несчастных случаев.

«В основном гибнут рыбаки и люди, которые злоупотребляют спиртными напитками. Ежегодно несчастные случаи происходят на водоеме у отеля «Рамада», также чаще всего тонут люди в Верх-Исетском водохранилище и на озере Балтым. Дети же нередко тонут в маленьких реках, карьерах и прудах в садовых товариществах», – поделился на пресс-конференции Морозов.

По его словам, всего в Свердловской области организовано 120 мест отдыха на 81 водоеме, однако купание разрешено только в шести из них. Это пляжи Верхне-Сысертского водохранилища – у санатория «Гранатовая бухта» под Сысертью и рядом с базой отдыха «Прометей», пляжи у санатория-профилактория «Леневка» на Леневском водохранилище, на реке Серга в селе Аракаево, возле базы «Сосновый бор» на Билимбаевском пруду и пляж ООО «Кемпинг».

При этом, как отметил главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене регионального Управления Роспотребнадзора Илья Берестов, в области не нашлось водоемов с санитарно-эпидемиологическим заключением. «Исходя из этого водоемы, пригодные для купания, отсутствуют. Что касается исследования качества воды, Роспотребнадзор проводит мониторинг на 66 водных объектах, где в настоящее время отобраны пробы на 87 точках. Из 47 проб воды на санитарно-химические показатели не соответствуют нормам 46% проб. На микробоиологические показатели отобрано 126 проб, из них не соответствует требованиям семь проб, и из 47 проб воды на паразитологические показатели не соответствуют 4%», – рассказал Берестов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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