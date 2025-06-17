У купающихся в свердловских водоемах начали выявлять церкариоз

В областной кожно-венерологический диспансер поступают первые пациенты с церкариозом – заболеванием, которое вызывают личинки плоских червей, паразитирующих на водоплавающих птицах. Так, у полуторагодовалой девочки после купания в реке появились зуд и сыпь с красными пятнами и узелками по всему телу. Из-за этого семье пришлось прервать отдых в санатории, рассказали в региональном минздраве.

Медики пояснили, что церкарии обычно обитают в теплых, мелких и спокойных водоемах с густой растительностью. Когда человек контактирует с такой водой, личинки могут проникнуть в кожу и вызвать аллергическую реакцию. У всех она проявляется по-разному, основные симптомы – сильный зуд, жжение и покалывание кожи. Также могут возникать покраснения, маленькие красные пятна, узелки, волдыри, иногда повышается температура и появляется слабость.

«Для профилактики церкариоза необходимо выбирать места для купания, разрешенные к использованию. Особенно избегайте мелководных, заросших травой заболоченных озер и прудов. Помните, что утки и чайки – не лучшие «товарищи» по купанию, такое соседство может пагубно отразиться на вашем здоровье. Особая рекомендация врачей-дерматовенерологов – надевать для купания плотно прилегающие купальники или плавки, а после выхода из водоема сразу ополаскиваться чистой водой. Смена мокрого купальника на сухой значительно снижает риск заболевания», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Новый День» писал, что из 118 уральских водоемов для купания пригодны только семь: пляжи Верхне-Сысертского и Ленёвского водохранилищ, Верх-Нейвинского и Билимбаевского прудов, реки Серги, санатория «Гранатовая бухта» под Сысертью, а также пляж ООО «Кемпинг». Все они оборудованы спасательными станциями, а водоемы имеют безопасное дно.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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