Владельцев помещений обязали передать данные об арендаторах

В Свердловской области Антитеррористическая комиссия поручила всем владельцам помещений предоставить информацию об арендаторах. Особенно это касается тех, кто сдает пространства в промзонах. Поручение дал врио губернатора Денис Паслер. Об этом сообщают главы уральских городов.

В частности, мэр Березовского Евгений Писцов сообщил, что речь идет о тех, кто сдает внаем нежилые помещения, пространства на предприятиях и в учреждениях. «Эта информация нужна для эффективной работы по обеспечению безопасности в Березовском муниципальном округе и защите наших граждан», – уточнил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube