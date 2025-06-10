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Вторник, 10 июня 2025, 10:42 мск

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Владельцев помещений обязали передать данные об арендаторах

В Свердловской области Антитеррористическая комиссия поручила всем владельцам помещений предоставить информацию об арендаторах. Особенно это касается тех, кто сдает пространства в промзонах. Поручение дал врио губернатора Денис Паслер. Об этом сообщают главы уральских городов.

В частности, мэр Березовского Евгений Писцов сообщил, что речь идет о тех, кто сдает внаем нежилые помещения, пространства на предприятиях и в учреждениях. «Эта информация нужна для эффективной работы по обеспечению безопасности в Березовском муниципальном округе и защите наших граждан», – уточнил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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