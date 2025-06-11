Управляющие компании собирают сведения о тех, кто живет в арендных квартирах

Управляющие компании Свердловской области начали сбор сведений от владельцев жилья и бдительных соседей о том, кому сдают арендные квадратные метры. Об этом говорят сами представители УК.

«Во исполнение решения антитеррористической комиссии Свердловской области от 06.06.2025 г. необходимо передать сведения об арендаторах Вашей квартиры или известную Вам информацию об арендуемых помещениях в доме в управляющую организацию», – говорится в сообщении одной из УК Екатеринбурга.

Аналогичные сведения собирают мэры уральских городов, но об арендаторах промплощадок и производственных помещений.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube