Клещи на Урале стали активней в 1,4 раза

С начала сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадали 20,2 тысячи человек. Это в 1,4 раза выше уровня прошлого года и на 3% ниже среднего многолетнего показателя.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, активнее всего клещи нападают в Байкаловском МР, Слободо-Туринском и Пышминском ГО, Таборинском МР, Тугулымском ГО, Алапаевском районе, ГО Верхотурье, Ирбитском МО и Талицком ГО, Ачитском ГО, Новолялинском ГО.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 70 человека (подтвержден у 7 человек), с подозрением на клещевой боррелиоз – 143 человека (подтвержден у 32 свердловчан).

В лабораториях исследовано 19 тысяч особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1% проб, лайм-боррелиоза – в 41,3%, моноцитарного эрлихиоза – в 3%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 1%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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