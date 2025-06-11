Харитоновский парк закрыли на обработку от клещей

Сегодня в Харитоновском парке проводят акарицидную обработку. Парк откроют для посетителей 12 июня в 6 часов утра.

«Убедительная просьба 12 июня, при посещении парка, передвигаться только по пешеходным дорожкам, избегая газонов», – следует из объявления на входе в парк.

Ранее «Новый День» писал, что клещи на Урале стали активней в 1,4 раза. С начала сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадали 20,2 тысячи человек. В лабораториях исследовано 19 тысяч особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1% проб, лайм-боррелиоза – в 41,3%, моноцитарного эрлихиоза – в 3%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 1%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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