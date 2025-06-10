В мэрии объяснили, зачем возле пруда в дендропарке навалили камней

В дендропарке на улице Первомайской продолжаются работы по благоустройству. После очистки двух водоемов рабочие обложили их берега камнями. Директор профильного департамента мэрии Тамара Благодаткова объяснила, зачем это было сделано: «Деревья уже подступают к воде, а убрать их нельзя, так же, как и уменьшить акваторию пруда. Поэтому решено укрепить берег бутовым камнем». Не всем горожанам понравилось такое решение. Но чиновница отметила, что со временем камни приобретут более естественный вид и станут неотъемлемой частью ландшафта.

Подрядная организация также завершает работу над устройством соединительной трубы между малым и большим прудами, что позволит поддерживать общий уровень воды и не допустить разлива. По периметру парка рабочие меняют ограждения. Новые конструкции имеют бетонное основание и будут выше предыдущих – в мэрии указали, что это нужно для безопасности.

Кроме того, в дендропарке подготовили основания для установки 87 опор со светильниками. Сеть электроснабжения планируется проложить по воздуху, чтобы сохранить корни деревьев. Полностью работы по капитальному ремонту освещения будут завершены в 2026 году. Следующим этапом благоустройства в парке будет ремонт пешеходных дорожек. Тропинки выполнят из насыпи, чтобы сохранить природный ландшафт парка. Также подрядчик обновит скамейки и урны.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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