Рекордное голосование: Екатеринбург наконец получит деньги на благоустройство парка

Екатеринбуржцы успели набрать необходимое количество голосов для благоустройства парка в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Для получения федерального финансирования требовалось собрать 389 тысяч голосов, к этому моменту в голосовании приняли участие более 392 тысяч жителей города. Стоит отметить, что в последние два года екатеринбуржцам не удавалось достичь необходимого порога.

В конкурсе участвуют восемь общественных пространств – по одному от каждого административного района. Пока лидирует проект благоустройства набережной Исети за Макаровским мостом – за него проголосовали около 73 тысяч человек. На втором месте – парк имени 50-летия Советской власти, более известный как «Метеогорка», с 67,7 тыс. голосов. И на третьем – Основинский парк, за который отдали голоса более 66 тысяч человек.

Принять участие в голосовании можно еще в течение суток. Затем будут определены победители в своих территориях. Само благоустройство начнется в следующем году. При подведении итогов особое внимание будет уделяться активности жителей с учетом численности каждого населенного пункта. Такой подход позволяет федеральным властям оценить, насколько люди заинтересованы в преобразовании своих городов и поселков. От этого, в свою очередь, зависит, насколько комфортной и живой станет обновленная территория после проведения работ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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