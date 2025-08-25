Спортплощадки, пирсы, новый мост и сад фитонцидов: как будет выглядеть набережная Ольховки

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер показал рендеры улучшенного проекта по благоустройству набережной реки Ольховки, от улицы Гражданской до Колмогорова. Там, помимо зоны для стритбола установят площадки для воркаута и настольного тенниса. Также проложат беговые и велосипедные дорожки. На набережной установят пешеходный мост, смотровую площадку, теневой навес, пирсы и сад фитонцидов. А для укрепления береговой зоны смонтируют габионы – сетки с камнями.

«Общая площадь благоустраиваемой территории увеличится с 21 тысячи до 31 тысячи квадратных метров, длина беговой и велосипедной дорожек превысит 550 метров, а площадь спортивной зоны – 503 квадратных метра», – добавил Паслер в своем телеграм-канале.

Как ранее писал «Новый День», екатеринбуржцы в этом году смогли набрать необходимое количество голосов для благоустройства парка в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни»). В последние два года достичь необходимого порога не удавалось. В голосовании победила набережная Исети за Макаровским мостом. Ранее планировалось, что на территории также установят освещение, видеонаблюдение, скамейки, урны и качели.

Фото: телеграм-канал Дениса Паслера

Екатеринбург, Дарья Деменева

