Набережную Исети от Гражданской до Колмогорова ждет масштабное благоустройство после победы в федеральном голосовании

Участок набережной рек Исети и Ольховки от улицы Гражданской до Колмогорова станет новой комфортной зоной отдыха для екатеринбуржцев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга по итогам обсуждения врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и главы города Алексея Орлова.

Пространство, признанное лидером голосования ФКГС, получит комплексное обновление. Как пояснил Алексей Орлов, работы продолжат логику уже благоустроенной соседней территории между Челюскинцев и Гражданской, где в прошлом году был создан ландшафтный парк с семью тематическими садами в рамках фестиваля «Атмофест».

«Набережная Исети – главное место для отдыха и прогулок у жителей и гостей Екатеринбурга. Теперь благодаря победе этого участка в рейтинговом голосовании у нас получится продлить сделанную дизайнерами «Атмофеста» зеленую зону», – отметил Орлов. В следующем году здесь планируется создание дорожно-тропиночной сети, площадок для детей, отдыха и спорта, обустройство шести спусков к воде со смотровыми площадками, озеленение, установка освещения, видеонаблюдения, скамеек, урн и качелей.

Во время визита на набережную, где проходил форум добровольцев, Денис Паслер и Алексей Орлов наградили грамотой лучшего волонтера голосования ФКГС Максима Аксенова, опросившего 7 тысяч горожан. Врио губернатора поблагодарил всех волонтеров за вклад в развитие города.

Напомним, благоустройство этого участка является частью масштабного проекта по созданию единой 42-километровой прогулочной зоны вдоль набережной Исети от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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