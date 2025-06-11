Свердловские наркологи выбирают между крокодилом и енотом

Свердловские наркологи вслед за челябинскими врачами из психдиспансера решили выбрать себе талисман – белочку уже заняли их пермские коллеги, поэтому уральцы выбирают между крокодилом и енотом. Выбор персонажей в областной наркологической клинике не объяснили.

«Коллеги набросали идеи, кто бы это мог быть, а нейросеть помогла воплотить. Поэтому хочу провести небольшое голосование среди подписчиков. Кстати, а еще можно предлагать для маскотов имена. Попробуем воплотить замысел», – написал в своем телеграме главврач ОНБ, главный нарколог Минздрава России по УрФО Антон Поддубный.

Екатеринбург, Елена Сычева

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